Китайський активіст утік до Південної Кореї на водному мотоциклі. Його заарештували

Чоловік з Китаю намагався втекти на водному мотоциклі до Південної Кореї. Його особу ще не підтвердили, але імовірно, це критик лідера КНР Сі Цзіньпіна Квон Пьонг.

Про це пише BBC.

Берегова охорона Південної Кореї повідомила, що чоловік подолав близько 300 км Жовтого моря за допомогою бінокля та компаса, але потім застряг. Утікач був одягнений у рятувальний жилет і шолом, а також буксирував мотоциклом пʼять бочок з паливом.

Під час поїздки він доливав бензин і скидав порожні бочки в море. Коли мотоцикл застряг, чоловік сам викликав допомогу. Згодом його заарештували.

Південнокорейський активіст Лі Де Сон із некомерційної організації Dialogue China повідомив журналістам, що втікача звуть Квон Пьонг, йому 35 років і він був у вʼязниці в Китаї за публічну критику президента Сі.

Імовірно, щодо нього діяла заборона на виїзд, і Квон не міг законно залишити Китай.