Депутати пропонують поділити військових на категорії залежно від досвіду. Правозахисники проти

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № №9637. Він передбачає створення Єдиного реєстру військових, запровадження окремого статусу Захисника та Захисниці України, визначення категорій Захисників і Захисниць залежно від умов проходження служби та пакета соціальної підтримки, який залежатиме від категорії.

Автори законопроєкту пояснюють, що зараз немає категорій учасників бойових дій залежно від внеску кожного окремого ветерана, однак статус УБД передбачає однаковий набір пільг — «незалежно від того, за яких умов і з яким ризиком для життя і здоровʼя вони проходили службу, незалежно від потреб і персональних обставин кожного окремого ветерана та його родини».

Однак правозахисний центр військових «Принцип» закликає відкликати цей законопроєкт. Правозахисники просять відмовитися від запровадження нового терміна «Захисники і Захисниці» та виробити чітке визначення досвіду, який позначає термін «ветеран(ка)».

Також проєкт закону містить пропозицію про категоризацію досвіду ветеранів за ознакою тривалості служби. «Принцип» вважає такий критерій недостатньо опрацьованим, адже він вносить штучний розподіл серед військових за необʼєктивними показниками. Служба однакової тривалості може відбуватись за різних обставин і мати різні наслідки для учасника подій.

У законопроєкті пропонують позбавляти людину статусу УБД через умисний тяжкий злочин після звільнення зі служби, однак правозахисники наголошують, що статус ветерана позначає минулий досвід людини.

Крім цього, правозахисники вважають помилкою наділення статусом не за фактом здобутого досвіду, а за часовими рамками, у яких цей досвід здобуто. Це може призвести до несправедливого порівняння внеску військових, які стали на захист у різні періоди: під час АТО, ООС і повномасштабного вторгнення росії.