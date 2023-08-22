У Сан-Франциско запрацював безпілотний автобус

В американському місті Сан-Франциско запустили безпілотний автобус. Він курсуватиме в районі Острова скарбів — це штучний острів у затоці Сан-Франциско з населенням близько двох тисяч людей.

Про це пише Associated Press.

Автівка повністю електрична і не має водійського сидіння й керма. Однак у салоні завжди є супроводжувач, який за потреби може керувати автобусом за допомогою портативного контролера.

Associated Press

Автобуси належать компанії Beep, що базується в Орландо, штат Флорида. Компанія запустила пілотні проєкти, зокрема, у зоопарку Маямі, клініці Мейо та Єллоустоунському національному парку.

Автобус вміщує до 10 пасажирів, працюватиме з 09:00 до 18:00 щоденно з інтервалом 20 хвилин. У місті є два шатли — поки один заряджається, інший може перевозити пасажирів.