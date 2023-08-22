Сотні людей з усього світу два дні шукатимуть чудовисько в озері Лох-Нес

Сотні ентузіастів з усього світу, що вірять в існування чудовиська озера Лох-Нес, 26—27 серпня шукатимуть таємничу істоту гуртом.

Про це пише The Guardian.

Полювання на монстра організував «Центр Лох-Нес», там можна бути онлайн або особисто. Учасники шукатимуть сліди на воді і відстежуватимуть будь-які незрозумілі рухи на поверхні озера. Також планують залучити геодезичне обладнання, зокрема, дрони з інфрачервоними камерами, а також гідрофон, що фіксує акустичні сигнали під поверхнею.

AP