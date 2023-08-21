Телескоп Hubble показав ще одного галактичного сусіда Чумацького Шляху

Космічний телескоп Hubble зробив зображення неправильної галактики ESO 300-16 — «сусідки»Чумацього Шляху.

Про це пише пресслужба ESA.

Галактика розташована в сузір’ї Ерідан, на відстані 28,7 мільйона світлових років від Землі. Вона нагадує сяючу хмару із зірок.

ESA / Hubble & NASA, R. Tully

Це спостереження телескоп зробив в рамках місії, мета якої — познайомитися з галактичними «сусідами». Hubble визначає їхні найяскравіші зірки та визначає відстань до них.

Галактика ESO 300-16 неправильна — її зовнішні обриси мають неправильну форма або яскравість нерівномірно розподілена. Таким галактикам притаманна хаотична аморфна форма через гравітаційну взаємодію її зірок і матерії між собою та з іншими галактиками.