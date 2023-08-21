«Укрзалізниця» оновила плацкартні вагони чернівецького потяга

«Укрзалізниця» оновила рухомий склад потяга № 7/8 Київ — Чернівці, додавши модернізовані плацкартні вагони.

Ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети та індивідуально кероване освітлення, зазначає пресслужба УЗ.

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Нещодавно премʼєр-міністр України Денис Шмигаль і віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков обговорили оновлення пасажирського складу «Укрзалізниці». За словами премʼєра, у планах компанії – виготовлення 100 пасажирських вагонів і пʼяти дизель-поїздів.