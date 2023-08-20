У США на аукціоні за майже $2 мільйони продали згорілий корпус старого гоночного автомобіля Ferrari

У США на аукціоні Sothebyʼs за $1,8 мільйона продали згорілий корпус старого гоночного автомобіля Ferrari. Машина спалахнула під час перегонів у 1960-х роках, і її не чіпали десятиліттями.

Автомобілем керував італійський гонщик Франко Кортезе, перший гонщик Ferrari. Аналітики кажуть, що новий покупець може захотіти відновити автомобіль, щоб він знову міг брати участь у перегонах.

Автомобіль 500 Mondial Spider Series I був виготовлений у 1954 році. У тому ж 1954 році Франко Кортезе на ньому посів 14-е місце в загальному заліку на перегонах в Італії Mille Miglia. Протягом багатьох років Mondial багато разів зазнавав аварій і постраждав від пожежі.

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У 1978 році пошкоджену машину купив колекціонер із США і в такому стані її зберігав. У 2004 році автомобіль знайшли разом з 19 іншими Ferrari, коли ураган зірвав дах із сараю, де вони зберігалися у Флориді. Аукціоніст Sothebyʼs каже, що необхідна буде «повна реставрація, щоб повернути автомобілю стан його славетних днів», але процес обіцяє бути «дуже корисним».