Телескоп Hubble показав скупчення галактик, де взаємодіють звичайна й «темна» матерії

Космічний телескоп Hubble продемонстрував велике галактичне скупчення Abell 3322. Спостереження за ним дає вченим покращене розуміння еволюції та взаємодії темної та світлої матерій.

Про це пише NASA.

У центрі далекого скупчення, яке дуже яскраве на довжинах хвиль рентгенівського випромінювання (вони невидимі людському оку), розташована галактика 2MASX J05101744-4519179.

ESA/Hubble & NASA, H. Ebeling

Abell 3322 розташоване в сузірʼї Живописця, приблизно за 2,6 мільярда світлових років від Землі. Скупчення показує себе через гравітаційні «телескопи», які збільшують віддалені обʼєкти за допомогою гравітаційного лінзування, тому галактики здаються «розтягнутими» й викривленими.