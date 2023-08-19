Помер пес Чімс — сіба-іну з мемів

У віці 12 років помер мемний пес Чімс (справжнє імʼя Болці).
Про смерть Чімса його власниця повідомила в Instagram.
Пес боровся з раком, його не стало під час операції.
«Не сумуйте, будь ласка. Згадайте радість, яку Болці приніс світу. Cіба-іну з круглою усміхненою мордою, який зміг нас обʼєднати й допомогти багатьом людям під час пандемії, приніс багато радості, але тепер його місію виконано», — написала власниця.
- Мем про двох собак породи сіба-іну Дугі та Чімса став популярним в інтернеті влітку 2020 року. Перший породив жартівливу криптовалюту, яку активно пропагував Ілон Маск.