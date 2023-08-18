Контррозвідка США попередила космічні компанії про небезпеку шпигунства

Контррозвідувальні служби США попередили американські космічні компанії про те, що розвідка інших країн може спробувати викрасти їхні дослідницькі та комерційні секрети.

Про це пише Reuters.

«Ми очікуємо зростання загроз для цього сектора економіки США. Китай і росія — одні з головних загроз серед іноземних розвідок для космічної галузі США», — сказав журналістам представник американської контррозвідки.

Федеральне бюро розслідувань, Національний центр контррозвідки та безпеки і Управління спеціальних розслідувань ВПС США випустили бюлетень про небезпеку іноземного шпигунства. У ньому йдеться, що неназвані іноземні організації використовували кібератаки, а також стратегічні інвестиції через спільні підприємства, щоб отримати доступ до космічної галузі США.

У цьому документі закликають компанії бути обережними щодо запитів на відвідування об’єктів і спроб збирати конфіденційну інформацію на конференціях. Також попереджають, що співробітників можуть завербувати під час поїздок за кордон.