Всесвітня федерація шахів заборонила трансгендерним людям брати участь у жіночих турнірах

Міжнародна шахова федерація (FIDE) заборонила трансгендерним людям, які змінили стать з чоловічої на жіночу, брати участь у жіночих турнірах.

Про це пише Associated Press.

Правозахисні організації розкритикували це рішення. У FIDE заявили, що Федерація все частіше отримує запити від гравців трансгендерів. Щоб допустити їх до змагань, потрібно аналізувати кожен випадок окремо, а цей процес може зайняти до двох років.

Переможці жіночих турнірів, які змінюють свою стать на чоловічу, втратять свої титули. Їх повернуть лише у разі зворотного переходу.

«Якщо гравець змінив стать з чоловіка на жінку, усі попередні титули залишаються чинними», — заявили у федерації.

У трансгендерних шахістів залишається право брати участь у відкритих змаганнях. У FIDE визнали, що в майбутньому «потрібно розробити політику відповідно до даних досліджень».