Премʼєр Латвії офіційно подав у відставку

Премʼєр Латвії Крішʼяніс Каріньш подав президенту заяву про відставку, і Едгарс Рінкевичс прийняв її.

Далі уряд Каріньша продовжить працювати як тимчасовий до створення нового уряду.

Крішʼяніс Каріньш обіймав посаду чотири з половиною роки, і на цей період випали усі складні події останніх років, зокрема пандемія коронавірусу, гібридні загрози на східних кордонах та виклики, повʼязані з повномасштабною війною росії проти України.

На початку серпня Каріньш намагався домовитися з нинішніми коаліційними партнерами про збереження уряду, проте вони не погодилися на його умову про заміну певних міністрів та запропонували іншу — щоб відставку міністрів розглядали, якщо вони не виконають конкретні завдання у визначений термін.

Каріньш на це не погодився та почав перемовини про потенційну коаліцію з двома іншими партіями. Спершу він заявив, що не планує йти у відставку, але у понеділок змінив рішення та оголосив, що подасть заяву.

Ймовірним наступником Каріньша на посаді називають Евіку Сіліня, чинного міністра з питань добробуту, яка також є представницею партії Каріньша «Нова єдність».