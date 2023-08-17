ВООЗ проводить перший в історії саміт з народної медицини

Всесвітня організація охорони здоровʼя 17 серпня відкрила в Індії свій перший саміт з традиційної медицини. Група прагне зібрати докази та дані, що дають змогу безпечно використовувати народні методи лікування.

ВООЗ заявила, що традиційні ліки — перше, до чого звертаються мільйони людей у всьому світі. Таким чином Всесвітня організація охорони здоровʼя збирає фактичні дані для обґрунтування політики, стандартів і правил безпечного використання народної медицини.

«Ми маємо визнати дуже важливий факт із реального життя, що традиційні ліки дуже широко використовуються. Важливо зрозуміти, які інгредієнти насправді входять до традиційних ліків, чому вони працюють у деяких випадках і, що важливо, нам потрібно зрозуміти та визначити, які традиційні ліки не працюють», — заявив на саміті лауреат Нобелівської премії та голова Наукової ради ВООЗ Гарольд Вармус.

Традиційна медицина може заповнити «прогалини в доступі» до охорони здоровʼя, але матиме цінність лише в тому випадку, якщо використовуватиметься «належним чином, ефективно і насамперед безпечно на основі останніх наукових даних». Про це раніше попереджав голова ВООЗ Тедрос Гебреісус.

Багато традиційних методів лікування не мають доведеної наукової цінності. Під час пандемії коронавірусу різко зросло використання домашніх засобів, зокрема зеленого напою на основі полину, який президент Мадагаскару рекламував як ліки. Рослина має доведену ефективність у лікуванні малярії, але багато лікарів засуджують її використання для боротьби з коронавірусом.

Зі 194 держав-членів ВООЗ 170 визнали використання традиційної та додаткової медицини з 2018 року, але лише 124 повідомили про наявність законів чи нормативних актів щодо використання рослинних лікарських засобів і лише половина мають національну політику щодо таких методів і ліків. За даними ВООЗ, близько 40% затверджених фармацевтичних продуктів виробляються на основі «натуральних продуктів».

«Натуральний не завжди означає безпечний, а багатовікове використання не є гарантією ефективності. Тому для отримання необхідних суворих доказів необхідно застосовувати наукові метод і процес», — заявили у ВООЗ.