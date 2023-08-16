У Туреччині зафіксували новий температурний рекорд

У Туреччині температура 15 серпня була на рекордному рівні. Вона досягла +49,5 °C.

Про це повідомив міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату країни Мехмет Озхасекі.

Головне управління метеорології Туреччини підтвердило, що через наслідки спеки в Туреччині стався новий температурний рекорд.

Попередній рекорд зафіксували 20 липня 2021 року — тоді стовпчик термометра показав +49,1 °C.

Міністр закликав турків боротися зі зміною клімату — слідувати цілям екологічного розвитку і зменшувати викиди.