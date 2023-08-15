У США схвалили нову, спіральну форму тампона

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило новий дизайн тампонів, який, за словами виробників, «допомагає краще вбирати рідину». Про це повідомляє The Guardian.

Розробник нового дизайну — стартап Sequel, його заснували Грета Маєр та Аманда Калабрезе. Свій тампон вони розробили у 2018 році. Він має рельєф, що спускається по спіралі. Засновники кажуть, що спіральна форма продукту краще вбирає рідину, що призводить до меншого витоку та надійнішого використання. Мейєр і Калабрезе зараз імпортують свою першу партію тампонів і почнуть продавати спіральні тампони онлайн до кінця 2023 року.