Дослідники вчаться перетворювати мертвих мух на біорозкладний пластик

Науковці навчаються виготовляти біорозкладний пластик із мертвих мух. Комах вважають перспективним матеріалом.

Про це пише The Guardian.

Протягом 20 років група вчених з Техаського університету розробляла методи перетворення натуральних продуктів на полімери, що розкладаються.

Науковці вже створили з мух гідрогель, який за одну хвилину може поглинати воду, маса якої в 47 разів перевищує вагу самого матеріалу. А хітин, з якого складаються зовнішні скелети комах і ракоподібних, уже використовують для прискорення загоєння ран, у виготовленні косметики та в сільському господарстві. Хітин, отриманий з мух, допоможе уникнути ризику алергій на морепродукти.

Дослідники сподіваються, що незабаром вони зможуть створювати з мух біопластик, зокрема полікарбонат або поліуретан, що традиційно виготовляють з нафтохімікатів. Очікується, що це допоможе зменшити забруднення пластиком.