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Дослідники вчаться перетворювати мертвих мух на біорозкладний пластик

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Дослідники вчаться перетворювати мертвих мух на біорозкладний пластик

Unsplash

Науковці навчаються виготовляти біорозкладний пластик із мертвих мух. Комах вважають перспективним матеріалом.

Про це пише The Guardian.

Протягом 20 років група вчених з Техаського університету розробляла методи перетворення натуральних продуктів на полімери, що розкладаються.

Науковці вже створили з мух гідрогель, який за одну хвилину може поглинати воду, маса якої в 47 разів перевищує вагу самого матеріалу. А хітин, з якого складаються зовнішні скелети комах і ракоподібних, уже використовують для прискорення загоєння ран, у виготовленні косметики та в сільському господарстві. Хітин, отриманий з мух, допоможе уникнути ризику алергій на морепродукти.

Дослідники сподіваються, що незабаром вони зможуть створювати з мух біопластик, зокрема полікарбонат або поліуретан, що традиційно виготовляють з нафтохімікатів. Очікується, що це допоможе зменшити забруднення пластиком.