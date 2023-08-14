У Киргизстані заборонили «пропаганду ЛГБТ» серед дітей

Президент Киргизстану Садір Жапаров підписав закон, який вносить зміни до деяких законодавчих актів країни.

Про це повідомляє АКИpress.

У законі «Про засоби масової інформації» відтепер йдеться, що медіа, зокрема, в інтернеті, не повинні поширювати інформацію, що «заперечує сімейні та традиційно-суспільні цінності, пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки та формує неповагу до батьків чи інших членів сімʼї.

Поширювати серед дітей заборонили інформацію, яка:

спонукає дітей до дій, що становлять загрозу їхньому життю або здоровʼю, у тому числі схиляють до заподіяння шкоди своєму здоровʼю, самогубства;

здатна викликати у дітей бажання вживати наркотичні засоби, психотропні або одурманюючі речовини, ліки, що містять у складі наркотичні речовини, тютюнові вироби, нікотиновмісну продукцію, алкогольну та спиртовмісну продукцію, пиво та напої, що виготовляються на його основі, енергетичні напої, брати участь в азартних іграх, займатися проституцією або жебрацтвом;

обґрунтовує чи виправдовує допустимість насильства чи жорстокості або спонукає здійснювати насильницькі дії стосовно людей чи тварин, за винятком випадків, передбачених цим законом;

заперечує сімейні та традиційно-суспільні цінності, пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки та формує неповагу до батьків або інших членів сімʼї;

виправдовує протиправну поведінку;

містить нецензурну лайку;

містить інформацію порнографічного характеру.

Подібні закони про «заборону ЛГБТ пропаганди є також в росії і в Угорщині.