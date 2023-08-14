Організатору схеми розкрадання майна «Укрзалізниці» оголосили про підозру

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у заволодінні майном «Укрзалізниці» організатору схеми – контролеру приватної компанії. Підозрюваних у цій справі стало четверо.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Іншим трьом фігурантам — заступнику керівника філії «Укрзалізниці», керівнику відділу матеріально-технічного забезпечення та керівнику приватної компанії про підозри повідомили у жовтні 2021 року. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Вони завдали державній компанії 11,8 млн грн збитків.

У 2018 році одна з філій «Укрзалізниці» провела публічні торги із закупівлі вугілля для опалення пасажирських вагонів. Підозрюваний керівник філії, який є головою тендерного комітету, спільно з керівником відділу-ініціатора закупівлі діяли на користь одного з постачальників. Інші компанії до аукціону не допустили.

У результаті «обрана» фірма перемогла на торгах і поставила вугілля за завищеними на 11,8 млн грн цінами.