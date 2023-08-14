Медіа написали, що Сербія замовила в Ірану 20 тисяч дронів Shahed. Але цю новину міг написати штучний інтелект

Вранці 14 серпня медіа написали новину про те, що нібито Сербія домовилась з Іраном щодо закупівлі дронів-камікадзе Shahed-136, при цьому одразу 20 тисяч одиниць. Першоджерело цієї новини — «перша у світі редакція, яка генерується штучним інтелектом».

Про це повідомляє Defence Express.

Медіа у своїх матеріалах посилались на видання з Боснії та Герцеговини Etto.ba, однак першим насправді про це написало Thegeopost. Це видання посилається на пост спільноти Terror Alarm. Terror Alarm — це «перша у світі редакція новин, яка генерується штучним інтелектом».

Що таке Terror Alarm?

Terror Alarm — це ізраїльська приватна охоронна фірма, «яка не лише попереджала владу про терористичні атаки, а й допомагала запобігати багатьом з них». На сайті у них ідеться: «У нас немає «порядку денного», крім запобігання терористичним актам. Більшість твітів у нашій стрічці генеруються штучним інтелектом. Будь-яка людина, якій це важко розрізнити, завжди може відписатися від нашого облікового запису в соціальній мережі».