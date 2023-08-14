Телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував «знак питання» у космосі

Телескоп «Джеймс Вебб» знайшов космічний обʼєкт у формі знака питання.

Про це пише CNN.

На цьому знімку зображена пара молодих зірок під назвою Herbig-Haro 46/47. Вони розташовані за 1 470 світлових років від Землі у сузірʼї Вітрил у галактиці Чумацький Шлях. Ці зірки все ще активно формуються і обертаються одна над одною.

За словами доцента кафедри фізики в Університеті штату Іллінойс Метта Каплана, зірки мають точкову форму, тож обʼєкт, що потрапив в обʼєктив «Вебба», не може бути зіркою.

Дослідник Крістофер Брітт, що керує науковою діяльністю «Джеймса Вебба», вважає, що загадковий обʼєкт може бути злиттям двох галактик, які, ймовірно, розташовані за мільярди світлових років від Землі. За його словами, більшість галактик кілька разів взаємодіють подібним чином протягом свого існування, але цей процес триває недовго.

У майбутньому нашу галактику Чумацький Шлях теж чекає злиття з галактикою Андромеди. За розрахунками вчених, це станеться приблизно через 4 мільярди років.