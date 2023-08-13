Дослідження: забруднене повітря посилює резистентність до антибіотиків

Учені досліджували звʼязок між підвищенням стійкості до антибіотиків і забрудненням повітря в усьому світі, пише Science Alert, і виявили, які частинки найбільше посилюють антибіотикорезистентність.

Науковці проаналізували 12 досліджень, проведених у 116 країнах, включаючи Велику Британію, США, Китай, Індію та Австралію. Там оцінювали появу стійких до антибіотиків бактерій в атмосфері.

Зʼясувалося, що найнебезпечніший вид забруднення повітря — це PM2,5, частинки діаметром 2,5 мікрометра (десь 3% діаметра волосини). Їх неможливо побачити неозброєним оком, зате легко вдихнути.

Дослідження показало, що стійкість до антибіотиків зростає разом із збільшенням концентрації PM2,5 у повітрі. Якщо підвищити концентраціїюPM2,5 на 10%, то рівень резистентності до антибіотиків зросте на 1,1%, а кількість смертей від стійких до антибіотиків бактеріальних інфекцій підвищиться до 43 654.

Найвищий рівень антибіотикорезистентності спостерігався в Північній Африці та Західній Азії. Ці території також були найсильніше забруднені PM2,5. Тим часом Європа та Північна Америка мали найнижчий середній рівень забруднення PM2,5 і водночас мали нижчий рівень стійкості до антибіотиків.