У Києві знесли 200-річну садибу. Мер Віталій Кличко заявив, що влада не давала на це дозволу

У Києві на Подолі, на вулиці Ярославській, 13-Б, забудовник — компанія «Ковальська» — зніс 200-річну садибу. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що влада не давала жодних дозволів чи погоджень.

Кличко наголосив, що ініціює розірвання договору оренди (від 2009 року) з приватним власником. Також міська влада столиці звернеться до поліції, щоб правоохоронці перевірили законність дій власника.

Крім цього, Київська міська рада планує заборонити реконструкцію та інші дії з будівлями, яким понад 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), — без висновків містобудівної ради.

Нагадаємо, що в Києві під ранок 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу. Представники Департаменту благоустрою заявляли, що будівельники не мають дозволів на демонтаж. Столичні активісти повідомляли, що на місці садиби збираються звести «клубний дім» на замовлення Сергія Боярчукова з юридичної компанії «Алєксєєв, Боярчуков та партнери».

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Сам Боярчуков 12 серпня повідомив, що придбав цей будинок у 2007 році. На звинувачення в тому, що він знищив памʼятку архітектури, Боярчуков повідомив, що будинку немає в реєстрі памʼяток архітектури. Також він заявив, що звернувся до Міністерства культури, де йому відповіли, що «ніякої історичної цінності ця будівля не має», та погодили проєкт реконструкції будівлі. Він заперечив, що будинок повністю знесли — «фундамент і одна стіна залишились на місці». За словами Боярчукова, на цій ділянці планують побудувати чотириповерховий апарт-готель.

Що це за будинок?

Садибу на Подолі звели після Великої пожежі 1811 року, вона є зразком першої забудови району. Будинок датується орієнтовно першою половиною ХІХ століття. Будівлю звели на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови. З 1882 року садиба належала міщанину Харичкову, з 1898 року — сімʼї Єфросинії Кравченко.