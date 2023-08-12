Американка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як власниця найдовшої бороди серед жінок

У США мешканка штату Мічиган потрапила до Книги рекордів Гіннеса, адже відростила найдовшу бороду у світі серед жінок — після того, як відмовилась від звичного гоління тричі на день.

38-річна Ерін Ганікатт змогла відростити рекордну 30-сантиметрову бороду переважно через синдром полікістозних яєчників. Цей стан викликає гормональний дисбаланс, зокрема може призвести до надмірного росту волосся. Цей симптом і дозволив Ганікатт отримати титул жінки з найдовшою бородою у світі, не приймаючи жодних гормонів чи добавок.