У Китаї стверджують, що викрили шпигуна ЦРУ

У Китаї затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).
Про це пише Reuters.
Міністерство державної безпеки КНР заявило, що ЦРУ завербувало громадянина Китаю на прізвище Цзен, який працював у військовій промисловості і навчався в аспірантурі в Італії.
За даними відомства, завдяки спільним обідам, прогулянкам і поїздкам в оперу агент ЦРУ зблизився з китайцем і почав витягувати з нього конфіденційну інформацію про армію КНР. Цзен підписав шпигунський контракт зі США і повернувся на батьківщину по розвіддані. В обмін на інформацію йому нібито пообіцяли велику суму грошей і переїзд до США разом із родиною.
- За останні роки Китай затримав десятки своїх та іноземних громадян за підозрою в шпигунстві, зокрема керівника японського виробника ліків Astellas Pharma. У США та Європі також неодноразово звинувачували Китай у шпигунстві.
- Міністерство державної безпеки Китаю прагне залучити до боротьби зі шпигунством все населення країни. Відомство запропонувало відзначати та винагороджувати людей і організації, які повідомляють про шпигунство або роблять «значний внесок у контррозвідувальну роботу». Крім того, там наголосили на необхідності пропагувати «контршпигунство» у школах, культурних установах, медіа та в інтернеті.