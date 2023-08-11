У Непалі 16-літня дівчина померла під час «менструального вигнання»

У Непалі 16-річна дівчина померла під час чхаупаді, або «менструального вигнання». Ця традиція змушує жінок під час менструації залишати свої домівки й жити в «менструальних хатинах», адже в цей період їх вважають «нечистими».

Про це пише The Guardian.

Коли Аніта Чанд з району Байтаді спала в «ментруальній хатині», її укусила змія. Дівчина померла. Це стало першим зареєстрованим випадком смерті від чхаупаді з 2019 року. Поліція округу Байтаді розслідує смерть Аніти. Її родина заперечує, що перед смертю в дівчини почалася менструація.

У 2005 році в Непалі чхаупаді оголосили поза законом. Дотримання цієї традиції карається тюремним ув’язненням на строк до трьох місяців і штрафом 3 000 непальських рупій ($25).

«Ми працюємо над тим, щоб покінчити з цією практикою, але [ще маємо] багато зробити», — сказав Біна Бхатта, віцеголова сільського муніципалітету Панчешвар у Байтаді.

У 2019 році від чхаупаді померла 21-річна Парваті Будха Рават. Вона провела три ночі в «менструальній хатині» на відкритому повітрі. Родича дівчини засудили до трьох місяців вʼязниці. Її смерть стала пʼятою того року. Жінки й дівчата гинули від нападів тварин і тому, що розпалювали багаття в хатинах без вікон.

Після смерті Парваті активісти зруйнували понад сім тисяч старовинних хатин для «менструального вигнання». Але повністю традицію викорінити не вдалося.

«Потім раптом прийшов Covid, і вся увага була перенесена на нього. Потім люди знову почали відбудовувати «менструальні хатини» або залишати там жінок. Програм і кампаній проти чхаупаді після коронавірусу не було. Люди майже перестали про це говорити», — розповів Пашупаті Кунвар, який веде кампанію проти чхаупаді протягом 25 років.

У 2019 році в межах боротьби проти «менструального вигнання» школяркам у Непалі почали роздавати безкоштовні гігієнічні прокладки. Однак, за словами активістів, цього недостатньо.