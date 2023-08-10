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На окупованому Джарилгачі пожежі знищили всю заповідну зону

Автор:
Анна Холоднова
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На окупованому острові Джарилгач, що в Чорному морі, майже тиждень палає найцінніша степова ділянка національного природного парку «Джарилгацький». Вогонь знищив усю заповідну зону на площі понад 1 500 гектарів.

Про це «Суспільному» повідомила директорка парку Ірина Сабашенко.

У заповідній зоні сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова. Там мешкають рідкісні тварини, зокрема копитні.

За словами Сабашенко, на відновлення степової, лугової та солончакових ділянок потрібно в середньому від 4—5 до 8—12 років. Тамариксові зарості можуть відновитися орієнтовно за 15—30 років.

«Збитки підраховуємо, але вже на мільярди гривень. Пожежа триває, тому даних точних не маємо», сказала директорка.

Мешканка окупованого лівобережжя Херсонщини повідомила журналістам, що за 10 кілометрів від Джарилгача вже кілька днів видно дим.

  • Степова ділянка острова Джарилгач отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку. Зараз російські окупанти перетворили парк на військовий полігон і нехтують усіма правилами пожежної безпеки в заповідній зоні.