Парламент ухвалив закони про цифрові речі та послуги в Україні. Що вони означають?

Верховна Рада ухвалила в другому читанні два законопроєкти про цифрові речі та послуги в Україні.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер українці можуть укладати угоди з цифровими речами та бути захищеними на правовому рівні. Раніше в Україні не було механізмів, які законодавчо регулювали віртуальні активи та контент, що існують лише в цифровому просторі.

Наприклад, будь-хто може захистити право власності на землю в метавсесвіті або інші віртуальні активи у проєктах метавсесвіту.

Законопроєкт № 6447 вводить термін «цифрова річ», а проєкт закону № 6576 описує особливості обігу цифрового контенту як різновиду цифрової речі та особливості надання цифрових послуг.

На думку Федорова, це покращить розвиток цифрової економіки та залучить додаткові кошти в державу.