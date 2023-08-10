Американська компанія Tapestry збирається купити власника брендів Michael Kors, Jimmy Choo і Versace

Американська компанія Tapestry (власник бренду Coach) веде переговори про купівлю Capri Holdings, материнської компанії відомих модних брендів Michael Kors, Jimmy Choo і Versace. Це може стати одним із найбільших обʼєднань у галузі за останні роки.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на людей, які знайомі із цим питанням.

Угоду обговорювали протягом кількох місяців. Capri Holdings має ринкову вартість $4 мільярди, Tapestry — приблизно $10 мільярдів.

Компанію Capri у 1981 році заснував модельєр Майкл Корс за підтримки двох інвесторів. Компанія швидко зростала завдяки так званому розкішному популізму. Замість того, щоб обмежувати доступ до своїх товарів для підтримки аури ексклюзивності, компанія зробила їх широко доступними, а також запустила лінії дешевших продуктів.

У 2017 році компанія купила дизайнерський взуттєвий бренд Jimmy Choo, у 2018-му — італійський модний будинок Versace. Коли угоду з Versace закрили, компанія змінила назву на Capri — на честь італійського острова, який приваблює еліту.

Американські компанії скуповують модні бренди, намагаючись конкурувати з LVMH і Kering, але, як і раніше, поступаються європейським гігантам. Минулого місяця Kering заявила, що купує частку в Valentino, тим самим залучає ще один великий модний бренд.