Рада до кінця війни заборонила продаж у duty free цигарок та алкоголю, що вироблені в Україні

Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про заборону торгівлі цигарками й алкоголем у duty free.

Відповідний законопроєкт № 9315 підтримали 276 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Закон про заборону схеми по цигарках та алкоголю в duty free ухвалено. Це плюс 5—7 млрд на рік до бюджету», — написав Железняк.

Документ має припинити існування схеми з нелегального продажу цигарок, нібито вироблених для продажу в duty free.

Законопроєкт забороняє на час воєнного стану розміщення і продаж у магазинах duty free тютюнових виробів, що виробляються в Україні, а також продаж в одному чеку більш ніж двох пачок цигарок і 1 літра міцного алкоголю на добу на одну людину — і лише за паспортом. Для алкоголю з вмістом спирту до 22% встановлюється ліміт у 2 літри. За перевищення встановлених лімітів передбачені штрафи в розмірі від 13 600 до 17 000 грн.

Крім цього, документ узаконить інвентаризацію залишків тютюнових виробів, призначених для розміщення в duty free.