Швеція планує побудувати 10 ядерних реакторів, щоб задовольнити зростаючий попит на електроенергію

Протягом кількох наступних десятиліть Швеція утричі збільшить потужності ядерної енергетики.

Про це заявила міністр з питань клімату та навколишнього середовища Швеції Роміна Пурмохтарі, передає Bloomberg.

За її словами, до 2045 року необхідно побудувати щонайменше 10 нових звичайних реакторів. На сьогодні у країні працює шість реакторів.

Пурмохтарі зазначила, що країні потрібні всі нові енергетичні потужності, оскільки протягом наступних кількох десятиліть попит може подвоїтися на тлі електрифікації промисловості та транспорту. Нові атомні станції є основою стратегії уряду щодо розширення виробництва електроенергії.

Vattenfall AB і фінська Fortum Oyj вивчають створення невеликих модульних реакторів, які можуть бути здані в експлуатацію в першій половині наступного десятиліття.