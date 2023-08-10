З 11 серпня на дорогах запрацюють ще 50 камер автофіксації порушень ПДР

З 11 серпня на дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.
Відновлять роботу 31 камери, що зупиняли роботу через війну, та введуть в експлуатацію 19 нових камер. Відтак загальна кількість приладів фіксації сягне 215.
Де камери запускаються вперше:
- Бердичів (1 комплекс) — вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська;
- Кривий Ріг (2 комплекси) — Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21 бригади Національної гвардії; Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе;
- Суми (1 комплекс) — вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького;
- Ужгород (2 комплекси) — вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка; вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи;
- Чернівці (5 комплексів) — проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану;
- проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні;
- вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка;
- вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна;
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об’їзна дорога;
- Вінницька область (2 комплекси) — на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань та на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця;
- Закарпатська область (2 комплекси) — на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець та на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська;
- Тернопільська область (3 комплекси) — на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль;
- на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець;
- на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу селище Великі Борки;
- Чернівецька область (1 комплекс) — на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький нагадує, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.
Ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП передбачає штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн, а більш ніж на 50 км/год — 1 700 грн.
Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.
- Система відеофіксації запрацювала в Україні в ніч проти 1 червня 2020 року. Незабаром МВС запустило мобільний застосунок «Штрафи ПДР», де можна перевірити наявність штрафів та сплатити їх.