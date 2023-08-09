Ірак заборонив використовувати в медіа терміни «гомосексуальність» і «гендер»

В Іраку регулятор заборонив медіа, що працюють на території країни, використовувати терміни «гомосексуальність» і «гендер».

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві Комісія зі звʼязку і медіа Іраку «наказує медійним організаціям [...] не використовувати термін «гомосексуальність» і використовувати правильний термін «сексуальні відхилення».

Представник іракського уряду сказав, що покарання за порушення правила ще не визначили. Імовірно, за це штрафуватимуть.

Іракські закони прямо не забороняють одностатевий секс, однак у Кримінальному кодексі є неоднозначні формулювання, які можуть використовуватися для переслідування представників ЛГБТ-спільноти.