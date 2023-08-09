У Нью-Йорку акула вкусила українку під час купання

У Нью-Йорку акула напала на 65-річна жінку під час купання.
Про це повідомляє Associated Press.
Жінка плавала біля пляжу Роквей 7 серпня близько 18:00 за місцевим часом. Акула вкусила її за ліве стегно, залишивши зяючу рану.
Рятувальники витягли жінку з води, надали першу допомогу і наклали джгут. Її відправили до найближчої лікарні. Поліція описує стан постраждалої як критичний, але стабільний.
«Ми радимо людям не купатися на світанку або в сутінках, насамперед тому, що в цей час тварини рухаються, а хижаки їх шукають і переслідують», — наголосили рятувальники.
За даними New York Post, жінку звуть Тетяна Колтунюк, вона родом з Одеси, а зараз живе у Флориді.
Поліцейські обстежили акваторію біля пляжу за допомогою гелікоптерів і безпілотників, але акулу не знайшли.
- Це перший з 1953 року напад акули на пляжі Роквей.