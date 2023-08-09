Іран заявив, що випробовує надзвукові крилаті ракети

Іран заявив, що отримав технологію для створення надзвукової крилатої ракети. Наразі вона нібито перебуває на стадії випробувань.

Про це повідомило іранське інформаційне агентство Tasnim, передає Reuters.

«Ця ракета, яка є новим поколінням крилатих ракет іранського виробництва, зараз проходить випробування і стане новою віхою в оборонній могутності Ірану», — заявило іранське медіа.

Гіперзвукова зброя — це зброя, яка здатна розвивати швидкість понад 5 Махів, тобто понад 6 000 км/год. В Ірані кажуть, що швидкість їхньої ракети в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Концепція гіперзвукової зброї наразі лежить в основі зброї майбутнього. Теоретично, це ракети, які не може збити жодна існуюча в світі система протиповітряної та протиракетної оборони. Китай та США активно розробляють гіперзвукову зброю, а росія заявила, що створила її у 2018 році — це ракета «Кинджал». Але під час війни в Україні зʼясувалося, що це не гіперзвукова, а аеробалістична ракета, і вона не може тримати надзвукову швидкість протягом усього польоту. Тому після появи в Україні сучасних зенітно-ракетних комплексів Patriot ракети «Кинджал» почали збивати над Києвом.