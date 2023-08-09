Рада запустила реформу Антимонопольного комітету

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 5431 про посилення ролі Антимонопольного комітету України. Його підтримали 258 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт внесли до парламенту ще у квітні 2021 року. Він має наблизити українське законодавство про конкуренцію до європейського.

Поки що депутати запустили тільки першу частину антимонопольної реформи, яка розширює та вдосконалює повноваження АМКУ. Наприклад, тепер він зможе проводити обшуки та вилучати документи.

Законопроєкт вдосконалює механізм звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій (leniency), запроваджує інститут врегулювання у справах (settlement) та солідарну відповідальності відповідачів під час сплати штрафів.

З-поміж іншого, законопроєкт передбачає підвищення зарплат в АМКУ. Їх закріпили прямо в законі з привʼязкою до розміру прожиткового мінімуму — від восьми (працівник територіального відділення, понад 21 000 грн у 2023 році) до 30 (голова АМКУ, більш як 80 000 грн у 2023 році).

Національне агентство з питань запобігання корупції та Міністерство економіки напередодні голосування заявили, що підтримують законопроєкт і вважають його важливою віхою євроінтеграції.

Критики законопроєкту з опозиції, зокрема Железняк, вважають документ недосконалим.

«Створюється один ручний орган з надзвичайними повноваженнями лізти до бізнесу», — прокоментував депутат.