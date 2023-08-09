Королівська сімʼя видалила титул принца Гаррі з веб-сайту

Королівська сімʼя Британії із запізненням видалила офіційний титул принца Гаррі зі свого вебсайту — більш ніж за три роки після того, як він і Меган Маркл залишили свої обовʼязки.

Про це пише PageSix.

До оновлень веб-сайту, 38-річний Гаррі, як повідомляється, двічі згадувався як «Його Королівська Високість», а також називався молодшим сином принца Уельського, який був титулом його батька, короля Чарльза III, перш ніж він перейшов до його брата, принца Вільяма.

Тепер же на сайті зникла «Його Королівська Високість», а імена Гаррі та Меган Маркл перемістили в нижню частину головної сторінки сімʼї.

42-річні Гаррі та Маркл погодилися відмовитися від своїх титулів «Його Високості» після того, як у січні 2020 року пішли з посади старших членів королівської сімʼї та переїхали до Сполучених Штатів.