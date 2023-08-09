Астронавти, які полетять на Місяць, вперше оглянули свій корабель

Екіпаж із чотирьох астронавтів, які у 2024 році візьмуть участь у польоті навколо Місяця, вперше оглянув свій космічний корабель.

Про це повідомляє Associated Press.

Члени основного екіпажу експедиції — командир Грегорі Вайсмен, пілот Віктор Гловер, фахівці Крістіна Кох та Джеремі Хансен — оглянули незакінчену капсулу Orion та поділилися враженнями про неї на пресконференції на мисі Канаверал.

Кох була вражена тим, що побачила, і сказала, що «це ні на що інше не схоже».

Наприкінці 2024 року NASA планує здійснити пілотований обліт Місяця, але спершу інженерам доведеться вирішити кілька серйозних проблем. Зокрема, випробувальний політ у 2022 році виявив дефекти конструкції теплового щита апарата.

Наступні пілотовані польоти в рамках програми Artemis, які передбачають власне висадку двох астронавтів на поверхню Місяця, поки що заплановані на кінець 2025 року, але можуть бути перенесені через проблеми з готовністю корабля Starship. Його розробкою займається компанія Ілона Маска SpaceX. Єдине зараз випробування Starship закінчилося вибухом корабля через кілька хвилин після старту, і в NASA стурбовані тим, що він може бути не готовий до запланованого терміну.