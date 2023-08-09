Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольщину. Є загиблий та поранені

Російські війська вночі тричі обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з важкої артилерії. Загинув 18-річний хлопець, ще троє дістали поранення.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук.

Обстріл пошкодив церкву, пʼять приватних будинків, дві господарські споруди, авто та чотири лінії електропередач.

До лікарні доставили 21-річного хлопця — у нього діагностували мінно-вибухову травму, рану грудної клітки та плеча. Ще два чоловіки 45 та 35 років також отримали осколкові поранення, але не важкі.