З лікарні виписали дівчинку, якій вперше провели трансплантацію серця від дитини до дитини

Шестирічна Соломійка, якій на початку липня пересадили серце, пройшла реабілітаційний період після трансплантації — з нею все гаразд. Дівчинку виписали з лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

У ніч із 9 на 10 липня 2023 року в Інституті серця МОЗ України дівчинці пересадили серце. Це був перший випадок трансплантації серця дитині від дитини.

«Донором для Соломійки став чотирирічний хлопчик Юра, якому лікарі констатували смерть мозку, причина – крововилив у мозок через аневризму. Я хочу подякувати батькам Юри, які попри тяжку втрату продемонстрували нам всім приклад того, як навіть у найтемніші часи можна робити добрі справи — врятовано життя трьох діток», — сказав Ляшко.

Міністр додав, що культура донорства є одним з ключових факторів прогресу у сфері трансплантації. Так, за його словами, зі свого боку МОЗ продовжує робити все можливе для того, щоб такий високотехнологічний вид медичної допомоги, як трансплантація, розвивався.

«Лише за шість місяців цього року вдалося провести 257 трансплантацій. Це майже 70% від кількості трансплантаційних втручань, які були виконані протягом минулого року. Позитивну тенденцію продовжує демонструвати й відсоток трансплантацій від померлого донора — на цей момент він становить понад 62% від загальної кількості», — додав міністр.

За його словами, у планах збільшення кількості лікарень, що діагностують смерть мозку, розвиток бази донорів та створення нових центрів трансплантації.

Ляшко наголосив, що всі операції з трансплантації безоплатні для пацієнтів. Фінансування відбувалося та відбувається державним коштом у рамках пілотного проєкту МОЗ із трансплантації.

З січня 2024 пересадка органів оплачуватиметься Національною службою здоровʼя України в рамках Програми медичних гарантій.