Атаки на російські торгові кораблі в Чорному морі ― нова перспективна тактика України. Провідні світові медіа про війну 8 серпня

Найслабшим місцем путіна називає торговий флот росіян на Чорному морі автор британського видання The Telegraph, колишній військовий Річард Кемп. Й Україна починає успішно по ньому бити. Лише за тиждень ЗСУ успішно пошкодили два кораблі ― один військовий та один цивільний ― у безпосередній близькості від Новоросійська, головного російського порту з відвантаження нафти в регіоні. Щодоби через нього вивозять 600 тисяч барелів нафти. Враховуючи санкції та стан російської економіки, нафта і газ є живильною силою для росії ― відповідно, і для її воєнної авантюри в Україні. Попри всі розмови про нові трубопроводи, на їх будівництво підуть роки, як не десятиліття, тож поки що морські порти залишаються важливим коридором збуту викопного пального для росіян. Підбитий нафтовий танкер «Сиг» довів, що цей коридор перестав бути безпечним, а оголошення Україною зони ризику в низці портів рф від Тамані до Сочі виявилось не просто заявою після обстрілу росіянами українських портів. Це має відлякати принаймні частину іноземних компаній, які обслуговують російські морські вантажі. А якщо зашкодити експорту російської нафти з Чорного моря вдасться, це серйозно вдарить по росії, стверджує Кемп.

Про новий російський шкільний підручник з «новітньої історії» розповідає австралійський мовник ABC News. Точніше, висміює його: у пропагандистському матеріалі, який росіяни назвали державною точкою зору на недавні події, повно перекручень і брехні. Так, операцію з анексії Криму автори назвали «збереженням миру». Санкції проти росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну ― ударом, сильнішим за напад Наполеона 1812 року. Загальну інтонацію підручника російські чиновники визначили як «відповідну задачі з демілітаризації й денацифікації», а авторів похвалили за оперативність: пропаганду для школярів написали «всього за п’ять місяців, рекордний для російських педагогів строк».

Відзавтра огляди іноземних медіа йдуть у невелику відпустку. На наступний огляд чекайте 23 серпня.

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