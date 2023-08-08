ВАКС скасував виправдувальний вирок екснардепу Колєснікову і повернув справу на розгляд першій інстанції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 8 серпня скасувала виправдувальний вирок екснардепу Колєснікову та повернула на новий розгляд до суду першої інстанції.

Про це повідомила пресслужба суду.

Екснардеп з 2014 до 2018 року винаймав номер у готелі «Київ» нібито через те, що не мав власного житла у столиці. Слідство встановило, що у народного обранця було житло в Києві, але він свідомо приховав це. Як повідомляла САП, Колєсніков незаконно отримав з держбюджету 758,24 тисячі гривень компенсації за житло. Його звинувачували за ч. 2 ст. 364 КК України.

20 вересня 2022 року колишнього нардепа виправдали в незаконному одержанні компенсації за оренду житла у столиці.

За результатами розгляду колегія суддів скасувала виправдувальний вирок і призначила новий розгляд кримінального провадження у ВАКС. Рішення набуло чинності з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.