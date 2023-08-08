Два тижні на фронті з українськими морськими піхотинцями. Провідні світові медіа про війну 7 серпня

Кореспондентам видання The New York Times вдалося провести два тижні на позиціях бригад українських морських піхотинців, що зараз ведуть бої на південному напрямку. Попри те, що від початку українського контрнаступу для багатьох медіа доступ до військових ускладнився, представників цього видання до оборонців пустили ― навіть до кількох бригад, створених відносно недавно спеціально для участі у звільненні українських територій. Результатом став великий і щедро ілюстрований репортаж.

Ледь не найчастіше повторюване в репортажі слово ― лісосмуга. Успіх на цьому етапі війни визначається тим, чи вдалося відбити в росіян лісосмугу, а звільнення трьох лісосмуг у поточних умовах є цілою спецоперацію, у якій задіяно різні види військ. Українські військові критично оцінюють західне навчання, яке пройшло більшість із них: воно цінне, але в поточних умовах, де росіяни окопались і криють щільним вогнем, від новітніх підходів користі мало. Зокрема й через них, на початку контрнаступу бійці понесли важкі втрати. Тепер українське військове керівництво поєднує різні підходи до ведення бою, і військові поволі, але планомірно просуваються вперед.

«Крок за кроком ми дійдемо до етапу, коли в якомусь місці «шов» позицій окупантів розійдеться, ― сказав виданню один із бійців. ― І тоді ми просуватимемося значно стрімкіше. Вода камінь точить, і поступово ми все одно досягнемо свого».

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