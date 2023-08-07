FT: Європейські компанії постраждали від діяльності в росії на €100 мільярдів

Огляд річних звітів 600 європейських груп та фінансових звітів за 2023 рік показує, що 176 компаній зафіксували знецінення активів, витрати, повʼязані з обміном іноземної валюти, та інші разові витрати в результаті продажу, закриття або скорочення російського бізнесу.

Найбільші європейські компанії зазнали щонайменше €100 мільярдів прямих збитків від своєї діяльності в росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Сукупна цифра не включає непрямих макроекономічних наслідків війни, таких як вища вартість енергії та товарів. Війна також принесла зростання прибутку нафтогазовим групам та оборонним компаніям.

Найбільші витрати зосереджені у кількох незахищених секторах. Найбільших списань та витрат зазнали нафтогазові групи: лише три компанії — BP, Shell та TotalEnergies — повідомили про сукупні збитки у розмірі €40,6 млрд. Однак збитки потім допомогли компенсувати набагато вищі ціни на нафту та газ, що допомогло цим групам отримати небувалий сукупний прибуток у розмірі близько €95 млрд.

Промислові компанії, зокрема виробники автомобілів, постраждали на €13,6 млрд. Фінансові компанії (банки, страхові та інвестиційні компанії) зафіксували списання та інші витрати на суму €17,5 млрд.