Зеленський: Росія випустила по Україні 65 ракет і 178 ударних дронів за тиждень

Протягом тижня російські війська застосували проти України 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 — Shahed.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, суттєву частину вдалося збити.

Зеленський наголосив, що саме в українському небі можна довести, що терор програє.

«Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи», — зазначив Зеленський.