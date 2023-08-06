У Словенії під час зливних дощів загинули щонайменше троє людей

У Словенії щонайменше троє людей загинули під час зливних дощів, які обрушилися на північ і захід країни.

Про це пише Reuters.

Двоє чоловіків з Нідерландів загинули, ймовірно, від удару блискавки. Уряд Нідерландів підтвердив їхню смерть. Ще однією жертвою негоди стала літня мешканка Словенії — влада з’ясовує обставини її загибелі.

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За даними місцевих медіа, людей з міста Скофя Лока евакуювали гелікоптерами. Міністр оборони Марʼян Шарец заявив, що армія готова допомагати рятувальникам. Він закликав громадян залишатися вдома. За словами рятувальників, це найсильніші зливи в країні за кілька століть.

Президент України Володимир Зеленський висловив Словенії свої співчуття.

«Висловлюю щирі співчуття дружній Словенії з приводу повеней, які все ще тривають і вже призвели до значних руйнувань і людських жертв. Бажаю всім постраждалим якнайшвидшого одужання, якнайшвидшої ліквідації наслідків аварії, відновлення житла та інфраструктури», — написав він.