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Сили оборони за добу знищили 590 окупантів, 22 артсистеми та 16 одиниць техніки

Автор:
Софія Телішевська
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За минулу добу Сили оборони ліквідували 590 російських загарбників, знищили 22 артилерійські системи та 16 одиниць бронетехніки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника становлять:

  • 249 700 особового складу (+590 за останню добу);
  • танків — 4 237 (+5);
  • бойових броньованих машин — 8 262 (+11);
  • артилерійських систем — 4 964 (+22);
  • РСЗВ — 705 (+1);
  • засобів ППО — 466;
  • літаків — 315;
  • гелікоптерів — 311;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 126 (+10);
  • крилатих ракет —1 359 (+12);
  • кораблів /катерів — 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 441 (+19);
  • спеціальної техніки — 734 (+4).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.