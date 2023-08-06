Сили оборони за добу знищили 590 окупантів, 22 артсистеми та 16 одиниць техніки

За минулу добу Сили оборони ліквідували 590 російських загарбників, знищили 22 артилерійські системи та 16 одиниць бронетехніки.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника становлять:
- 249 700 особового складу (+590 за останню добу);
- танків — 4 237 (+5);
- бойових броньованих машин — 8 262 (+11);
- артилерійських систем — 4 964 (+22);
- РСЗВ — 705 (+1);
- засобів ППО — 466;
- літаків — 315;
- гелікоптерів — 311;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 126 (+10);
- крилатих ракет —1 359 (+12);
- кораблів /катерів — 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7 441 (+19);
- спеціальної техніки — 734 (+4).
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.