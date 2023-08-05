Міноборони затвердило новий зразок літньої польової форми для жінок

Міноборони України затвердило новий зразок літньої польової форми для військовослужбовиць, який представили на початку липня.

Пресслужба відомства повідомляє, що відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель і поставок цієї форми у війська.

Відомство заявляє, що форма була створена під жіночу будову тіла і з урахуванням усіх зауважень військовослужбовиць, які брали участь у випробуваннях.

На кітель форми додали куліску для регулювання зайвого обʼєму тканини на спині, сам кітель вкоротили, а по боках додали розрізи. На штанах зробили завищену лінію талії з «тунельним» поясом, а під колінами зʼявилася еластична стрічка для зменшення ширини штанини.

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Наразі триває робота над жіночим бронежилетом.

«Уже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, але й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних», — зазначив Резніков.