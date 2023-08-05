Поблизу Керченської протоки дрон атакував російський танкер SIG. Він пошкоджений

У районі Керченської протоки надводний дрон поцілив у російський танкер SIG. Він не може рухатися самостійно, а його машинна зала затоплена.

Про це повідомляють «Радіо Свобода», низка російських медіа і Telegram-каналів.

Дрон поцілив у танкер 4 сепрня приблизно о 23:20. SIG у цей момент стояв на баласті в південній частині Керченської протоки. Пробоїна утворилася в зоні машинного відділення на ватерлінії з правого борту. Екіпаж з 11 людей почав викачувати воду. Постраждалих нібито немає.

У Морському рятувальному центрі рф повідомили, що екіпаж у безпеці. До танкера вирушили рятувальники.

Низка російських Telegram-каналів публікують фото з пошкодженого танкера. Тим часом моніторингові групи публікують перехоплені переговори екіпажу.