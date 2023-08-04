У селах та на прифронтових територіях запрацюють мобільні аптеки. Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів дозволив ліцензіатам роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. Вони зможуть працювати тільки в сільській місцевості, де немає аптек, та на прифронтових територіях.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках: рецептурні препарати відпускатимуть тільки за рецептом (як паперовим, так і електронним).
Зокрема, аптечні пункти відпускатимуть ліки, які підлягають відшкодуванню за програмою «Доступні ліки».
- За даними МОЗ, наразі в селах і селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек і аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають аптечних пунктів. Тому створення таких мобільних аптек дозволить суттєво покращити доступ людей до необхідних ліків, зазначають у Міністерстві.
- Ухвалена урядом постанова вносить зміни до Ліцензійних умов провадження госпдіяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабміну від 30 листопада 2016 року № 929.