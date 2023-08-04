У селах та на прифронтових територіях запрацюють мобільні аптеки. Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів дозволив ліцензіатам роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. Вони зможуть працювати тільки в сільській місцевості, де немає аптек, та на прифронтових територіях.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках: рецептурні препарати відпускатимуть тільки за рецептом (як паперовим, так і електронним).

Зокрема, аптечні пункти відпускатимуть ліки, які підлягають відшкодуванню за програмою «Доступні ліки».