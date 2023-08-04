Депутати пропонують штрафувати водіїв за гучну їзду — права теж забиратимуть

Депутати подали в Раду законопроєкт № 9564, що передбачає штрафи і позбавлення водійських прав за їзду з порушенням допустимого рівня шуму.

Порушників пропонують штрафувати на перший раз на 17 тисяч гривень, а за повторне порушення — на 34 тисячі гривень. Також є можливість забрати права на термін від 3 до 6 місяців.

Справи розглядатимуть поліцейські та суди (у разі повторення).

Співавторами законодавчої ініціативи виступили, зокрема, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, керівник комітету ВР з питань молоді та спорту Андрій Кожемʼякін («Батьківщина»), заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук («Слуга народу»), член комітету з питань правоохоронної діяльності Юрій Арешонков (група «Довіра»).